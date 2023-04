Si è impiccato con un lenzuolo l'uomo fermato per l'omicidio della moglie (Di sabato 1 aprile 2023) C'è un drammatico epilogo nella vicenda del femminicidio di Borgo Rivo a Terni. Oggi è stato infatti trovato senza vita nella sua... Leggi su today (Di sabato 1 aprile 2023) C'è un drammatico epilogo nella vicenda del femminicidio di Borgo Rivo a Terni. Oggi è stato infatti trovato senza vita nella sua...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nightsflawIess : Ma quella sta davvero giocando all’impiccato con la maglietta di 22 - Radio1Rai : ??Si è suicidato nel carcere di #Terni l'uomo di 62 anni fermato per avere ucciso la moglie di 56, colpendola con pi… - DarioCi8 : @Ti69Davide @devisucarmel @massimozampini Non c’è bisogno di salire sul pullman o di aspettare quel giorno, lo sapp… - SailorAnna : RT @allshininisgold: - non ho portato i controlli. sono rimasti incendiati, con la casa, dottorè no, non ne. faccio da prima che morisse mi… - patriziaandreoz : RT @allshininisgold: - non ho portato i controlli. sono rimasti incendiati, con la casa, dottorè no, non ne. faccio da prima che morisse mi… -