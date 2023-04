“Si è fatta le ossa…”. Il retroscena su Draghi e Meloni (Di sabato 1 aprile 2023) Molto si è detto, molto si è scritto. Le ultime voci davano un ex premier Mario Draghi infuriato con l’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi. Motivo del contendere: il Pnrr. Il governo di centrodestra ha chiesto un mese di rinvio all’Ue per l’attuazione del recovery plan e l’ultima trance di finanziamenti sarebbe a rischio. L’Europa ha messo in discussione alcuni progetti, come gli stadi di Firenze e Venezia, e si rischia lo stallo. Ma la colpa è di chi sta a Palazzo Chigi da cinque mesi o di chi negli ultimi due anni ha preparato i progetti e impostato la struttura legislativa? Ieri l’ex braccio destro di Draghi, Francesco Giavazzi, ha spiegato che Draghi aveva costruito un piano “su due presupposti, riforme e investimenti” e che tutto era in regola finché Supermario era al potere. Meloni non ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 1 aprile 2023) Molto si è detto, molto si è scritto. Le ultime voci davano un ex premier Marioinfuriato con l’attuale presidente del Consiglio Mario. Motivo del contendere: il Pnrr. Il governo di centrodestra ha chiesto un mese di rinvio all’Ue per l’attuazione del recovery plan e l’ultima trance di finanziamenti sarebbe a rischio. L’Europa ha messo in discussione alcuni progetti, come gli stadi di Firenze e Venezia, e si rischia lo stallo. Ma la colpa è di chi sta a Palazzo Chigi da cinque mesi o di chi negli ultimi due anni ha preparato i progetti e impostato la struttura legislativa? Ieri l’ex braccio destro di, Francesco Giavazzi, ha spiegato cheaveva costruito un piano “su due presupposti, riforme e investimenti” e che tutto era in regola finché Supermario era al potere.non ...

