Sfregio alla Fontana della Barcaccia Gualtieri | Evitati danni permanenti

AGI - Nessun danno ha riportato la Fontana della Barcaccia in piazza di Spagna, oggetto oggi di una nuova azione dimostrativa di Ultima Generazione, la sigla attivista che si batte in favore dell'ambiente, che ha versato del liquido nero all'interno del capolavoro di Gianlorenzo e Pietro Bernini. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in un posto su Facebook, ha assicurato che "con la ripulitura e la riapertura del getto d'acqua si è ripristinata la piena funzionalità della Barcaccia. È stata aspirata acqua per evitare i depositi sulle condutture e poi un'idropulitrice a bassa pressione ha rimosso le macchie sul fondo e sui bordi. Solo grazie alla tempestività dell'intervento, prima della polizia locale poi di quello di ripulitura, si sono ...

