Sfilatini rustici dal ripieno super goloso! Ottimi per Pasquetta

Leggi su donnaup

(Di sabato 1 aprile 2023) Preparare un rusticoroll non è complicato, basta adoperare pasta sfoglia. Come ogni buon rustico che si rispetti, anche quello che ti presentiamo qua sotto può rivelarsi un ottimo piatto svuota frigo. E il bello è che ci vorranno non più di cinque minuti per prepararlo. Vediamo in che modo. Gli ingredienti Ci occorrono: mezzo chilo di pasta sfoglia già pronta 200 gr di salame 150 gr di panna acida 250 gr di formaggio ½ peperone rosso 1 peperone verde 1 uovo La preparazione La prima cosa è stendere leggermente con un mattarello la pasta sfoglia, formando un rettangolo più o meno di 25 centimetri per 15. Dopodiché in una boule in cui avremo versato del formaggio grattugiato aggiungiamo un uovo e la panna acida. Amalgamiamo con un cucchiaio fino alla consistenza di un composto senza grumi. A questo punto stendiamo la farcia che abbiamo appena preparato su una ...