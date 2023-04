Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Seul conferma bando prodotti ittici giapponesi da Fukushima: Corea del Sud è contraria a rilascio acqua contaminata… - News24_it : Seul conferma bando prodotti ittici giapponesi da Fukushima -

attualmente vieta le importazioni di pesce da otto prefetture del Giappone, tra cui Fukushima, Iwate e Miyagi, nell'area attorno alla centrale. Durante il vertice del 16 marzo a Tokyo, il ...Ma è anche lache nella finanza globale va di moda l'usato sicuro: Walt Disney si affida ... Kospi di+0,6% (+2% il mese e +10% il trimestre). Lo Yuan cinese scivola al minimo da due ...Il biathlon sifucina di medaglie. Se negli anni '80 e '90 erano i maschi a trainare il ... ha conquistato l'oro europeo nei 500 metri ma soprattutto è ritornato dai Mondiali dicon ...

Seul conferma bando prodotti ittici giapponesi da Fukushima Agenzia ANSA

La Corea del Sud manterrà il divieto all'importazione dei prodotti ittici giapponesi provenienti dalle aree colpite dalla crisi nucleare di Fukushima del 2011, mentre il Giappone si appresta a rilasci ...Il lancio arriva pochi giorni dopo che Seul e Washington hanno concluso le loro più grandi esercitazioni militari congiunte in cinque anni. Pyongyang considera tutte queste manovre come prove per l'in ...