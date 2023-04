Settimana Santa, le iniziative delle AC parrocchiali Diocesi di Cerreto-Telese-Sant’Agata de’Goti (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ singolare riflettere su come il cammino quaresimale, che porta poi alle celebrazioni della Settimana Santa, si riversi in quello che è il periodo primaverile. Quasi a dire che, come la Primavera, la Pasqua ci fa riflettere su un necessario tempo di rifioritura, ripartenza, rinascita e trasformazione che si apre ad una stagione della meraviglia e dello stupore del passaggio di Dio nella nostra vita. E’ la vita che ci sorprende sempre, attraverso una mano tesa a donare, a rialzare e a incoraggiare, anche quando non la vediamo. E’ il desiderio di un’attesa di cambiamento possibile condivisa, partendo dall’ascoltare la realtà che si abita. Questa scoperta o riscoperta è possibile farla soltanto riscoprendo il senso del cammino, che è un camminare e un arrivare insieme. Ed è proprio su questo senso di condivisione semplice ma ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ singolare riflettere su come il cammino quaresimale, che porta poi alle celebrazioni della, si riversi in quello che è il periodo primaverile. Quasi a dire che, come la Primavera, la Pasqua ci fa riflettere su un necessario tempo di rifioritura, ripartenza, rinascita e trasformazione che si apre ad una stagione della meraviglia e dello stupore del passaggio di Dio nella nostra vita. E’ la vita che ci sorprende sempre, attraverso una mano tesa a donare, a rialzare e a incoraggiare, anche quando non la vediamo. E’ il desiderio di un’attesa di cambiamento possibile condivisa, partendo dall’ascoltare la realtà che si abita. Questa scoperta o riscoperta è possibile farla soltanto riscoprendo il senso del cammino, che è un camminare e un arrivare insieme. Ed è proprio su questo senso di condivisione semplice ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettaSalerno : Tornano le targhe alterne sulla Statale 163 Amalfitana in occasione della Settimana Santa, secondo le previsioni co… - GazzettaSalerno : Tornano le targhe alterne sulla Statale 163 Amalfitana in occasione della Settimana Santa, secondo le previsioni co… - daBitonto : #Bitonto Ecce Homo, importante evento culturale, impreziosisce i riti della Settimana Santa 2023. Lo scoprimento de… - IlFattoNisseno : Inizia oggi un racconto dedicato ai più piccoli sui riti pasquali della Settimana Santa. Un modo per far scoprire a… - cilentonotizie : Statale Amalfitana, Settimana Santa a targhe alterne. Ecco le modalità -