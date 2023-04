Serra ci ricasca | dopo Mourinho | espelle anche Vanoli del Venezia

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 1 aprile 2023) Di nuovo, l’arbitro protagonista nella vicenda che ha coinvoltoe la sua espulsione durante Cremonese-Roma.ha espulso un altro allenatore, questa volta in Serie B. Il direttore di gara di Torino è tornato ad arbitrare una partitail caos scoppiato in Seria A con, nonostante ci si chiedesse come fanno gli arbitri di Rocchi a non rendersi conto che il comportamento diha danneggiato l’intera categoria arbitrale. La partita di Serie B è-Como, in cuiha espulso il tecnico dei lagunariper doppia ammonizione. Alla vista del secondo giallo,non ha gradito ed è scattato contro l’arbitro. Sono intervenuti diversi assistenti dalla panchina per frenare ...