Serie C 2022/2023, Girone B: pareggio per 1-1 sia in Reggiana-Recanatese che in Cesena-Lucchese (Di sabato 1 aprile 2023) Due pareggi per 1-1 nell’alta classifica del giron B del campionato di Serie C 2022/2023. Reggiana-Recanatese e Cesena-Lucchese terminano infatti in parità. Nella sua gara, la Reggiana si porta in avanti con Kabashi, al 13?. pareggio che arriva nel secondo tempo, con Alfieri. Ugualmente nella propria gara, il Cesena si porta in avanti al 23? con Celiento, venendo raggiunta poco dopo dal gran gol di Panico al 31?. Reggiana sempre seconda, ma a pari punti (74), con l’Entella prima. Cesena secondo, a 70. Lucchese che si ferma in nona posizione, con 47. Infine, scende la Recanatese, con 43. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Due pareggi per 1-1 nell’alta classifica del giron B del campionato diterminano infatti in parità. Nella sua gara, lasi porta in avanti con Kabashi, al 13?.che arriva nel secondo tempo, con Alfieri. Ugualmente nella propria gara, ilsi porta in avanti al 23? con Celiento, venendo raggiunta poco dopo dal gran gol di Panico al 31?.sempre seconda, ma a pari punti (74), con l’Entella prima.secondo, a 70.che si ferma in nona posizione, con 47. Infine, scende la, con 43. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - DiMarzio : #SerieA | @juventusfc: ufficiali i convocati per la partita contro il #Verona. - DiMarzio : #Inchiestaprisma, le intercettazioni di #Arrivabene ?? - sportface2016 : Volley, Serie A1 Femminile 2022/2023: Milano domina Firenze in tre set - sportface2016 : #SerieC 2022/2023, Girone B: pareggio per 1-1 sia in #Reggiana-#Recanatese che in #Cesena-#Lucchese -