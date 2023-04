Serie B LIVE | Cagliari-Sudtirol 0-0 | Parma-Palermo 0-0 | Brescia | Spal e Como in vantaggio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Como e SPAL in vantaggio - TuttoVenezia : LIVE SERIE B - #Venezia-#Como (0-1), arriva la solita dormita difensiva, #DaCunha firma il vantaggio ospite - Destiny_RL22 : RT @IRC_RL: Ci avviciniamo all'inizio della serie B dell'#IRC ? ?? Ecco la schedule della week 1 ?? Alcuni verranno trasmessi in live sui nos… - CentotrentunoC : Serie D ?? Segui con noi la diretta della sfida tra l'#AtelticoUri di Massimiliano #Paba e la #Casertana di Vincenz… - scommesse_it : LIVE In campo alle 14: il clou è Cagliari-Sudtirol. Alle 16.15 tocca a Frosinone e Bari -

Commenta per primo Dopo la sosta per le nazionali riparte laA. Il sipario si riapre con il primo anticipo della 28a giornata tra Cremonese e Atalanta in programma oggi alle 15 . I padroni di casa, ultimi in classifica, hanno bisogno di un miracolo ...GasperiniCLASSIFICAA: Napoli punti 71, Lazio 52, Inter 50, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45, Juventus** 41, Udinese 38, Torino, Bologna e Fiorentina 37,Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce e ...Torna laB per il rush finale e per il Palermo c'è subito uno scontro diretto per la zona playoff: i rosanero giocano in casa del Parma per difendere l'ottavo posto in classifica. LE FORMAZIONI ...

Serie B, i risultati della 31^ giornata in diretta LIVE Sky Sport

La zona salvezza è sempre più calda e racchiusa e oggi alle 14 andrà in scena uno scontro diretto di fondamentale importanza tra Venezia e Como. Vanoli lancia Pierini come... Vanoli, tecnico del Venez ...Serie A 2022/2023, 28a giornata. Le ultime notizie sulla partita Cremonese-Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.