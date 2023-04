Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - marifcinter : Barella quasi in lacrime a fine partita, altra sconfitta incredibile dell'Inter. Che sbaglia una serie di gol ai li… - sportface2016 : Consiglio di Stato: rinviata a ottobre la discussione del ricorso della #Juventus contro #Figc e #Inter su… - LestYT_9 : SERIE A, INTER-FIORENTINA 0-1 - BHXG90bis : RT @marifcinter: Barella quasi in lacrime a fine partita, altra sconfitta incredibile dell'Inter. Che sbaglia una serie di gol ai limiti de… -

Sarà nominato un advisor (Lazard) per decidere sulle proposte arrivate. Spunta Oaktree, che è già in ballo con un prestito sull'. Rds e Triboo in campo per la radio.La reazione dell'è arrivata al quarto d'ora, con Barella che però è stato fermato dal palo. Inevitabili i fischi al termine del match. L', alla terza sconfitta consecutiva in campionato, ...- Fiorentina 0 - 1, nell'anticipo della 28/a giornata diA. Il gol di Bonaventura al 53'. Ottava vittoria di fila per la Fiorentina, terzo ko consecutivo invece per i nerazzurri.

La Fiorentina ha vinto per 1-0 sul campo dell’Inter nell’anticipo delle 18:00 valido per la ventottesima giornata di Serie A. A decidere il match è il gol di Bonaventura al 53'. Tanti i rimpianti per ...Tutti i meme e le vignette pubblicate dopo la sconfitta dell'Inter contro la Fiorentina: l'attaccante belga è nel mirino dei tifosi ...