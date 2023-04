Serie A 2022-2023, 28ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati (Di sabato 1 aprile 2023) Si riparte con la Serie A dopo la sosta, per la ventottesima giornata: ecco la situazione disciplinare partita per partita, con tutti i diffidati e gli squalificati. Serie A – diffidati E squalificati 28ª giornata CREMONESE-ATALANTA sabato 1 aprile ore 15 diffidati Cremonese: David Okereke (prossima partita Sampdoria in trasferta)squalificati Cremonese: nessunodiffidati Atalanta: Rafael Toloi (prossima partita Bologna in casa)squalificati Atalanta: nessuno INTER-FIORENTINA sabato 1 aprile ore 18 diffidati Inter: Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita Salernitana in trasferta)squalificati Inter: Danilo D’Ambrosio (due ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) Si riparte con laA dopo la sosta, per la ventottesima: ecco la situazione disciplinare partita per partita, con tutti ie gliA –28ªCREMONESE-ATALANTA sabato 1 aprile ore 15Cremonese: David Okereke (prossima partita Sampdoria in trasferta)Cremonese: nessunoAtalanta: Rafael Toloi (prossima partita Bologna in casa)Atalanta: nessuno INTER-FIORENTINA sabato 1 aprile ore 18Inter: Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita Salernitana in trasferta)Inter: Danilo D’Ambrosio (due ...

