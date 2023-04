Serie A 2022/2023, 28^ giornata: dove vederla su DAZN e SKY e probabili formazioni (Di sabato 1 aprile 2023) Sabato 1 aprile inizia la 28esima giornata di Serie A 2022/2023: ecco il calendario, le probabili formazioni e dove vedere le partite Sabato 1 aprile il campionato di calcio di Serie A 2022/2023 torna con la ventottesima giornata. Il turno si chiuderà con il posticipo di lunedì 3 aprile. Ecco gli incontri che ci propone il calendario e scopriamo a che ora e dove vedere le partite in televisione e in streaming con DAZN e Sky. Infine diamo un'occhiata alle probabili formazioni delle venti squadre. Sabato 1 aprile CREMONESE-ATALANTA sabato 1 aprile ore 15:00 (DAZN) INTER-FIORENTINA sabato 1 aprile ore 18:00 ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 aprile 2023) Sabato 1 aprile inizia la 28esimadi: ecco il calendario, levedere le partite Sabato 1 aprile il campionato di calcio ditorna con la ventottesima. Il turno si chiuderà con il posticipo di lunedì 3 aprile. Ecco gli incontri che ci propone il calendario e scopriamo a che ora evedere le partite in televisione e in streaming cone Sky. Infine diamo un'occhiata alledelle venti squadre. Sabato 1 aprile CREMONESE-ATALANTA sabato 1 aprile ore 15:00 () INTER-FIORENTINA sabato 1 aprile ore 18:00 ...

