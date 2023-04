(Di sabato 1 aprile 2023) I 1.360elettorali dei 215 Comuni del Friuli Venezia Giulia, nei quali si voterà domani eper le elezioni regionali e le amministrative sono stati regolarmente costituiti oggi alle ore 16.00. Lo comunica il Servizio Elettorale della Regione. Isaranno aperti domanidalle 7.00 alle 23.00 edalle 7.00 alle 15. Negli stessi orari di apertura deisaranno aperti anche gli Uffici comunali competenti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale. L'articolo proviene da Udine20.

... ma la vicenda mostra fino a che punto i membri del Comitato per le ONG sianoa spingersi ... Durante l'elezione del Comitato, isono ripartiti per regioni geografiche, ma spesso le liste ...Io credo che quella deisia una questione archiviata: in quel particolare momento, a Quartu ... Noi siamoalla mobilitazione insieme alle forze sociali e ai parlamentari. Non solo quelli ...Per molti versi, è stato anche un atto d'insubordinazione generazionale, con un gran numero di ragazzi e di ragazze che hanno affollato ie, in qualche caso, trascinato amici e genitori nella ...

Seggi pronti, si vota domenica 2 e lunedì 3 aprile Udine20 2020

L’azienda ravennate è da sempre in prima linea sui temi di responsabilità d’impresa, oggi indirizzati dall’Agenda Onu ...Due persone sono state arrestate (una in carcere, l'altra ai domiciliari) e una terza è stata sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria al termine di un'indagine ...