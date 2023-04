“Se continua così, il calcio tra 10 anni non lo segue più nessuno”. Sarri ci invita a riflettere sullo stato del calcio nel mondo. (Di sabato 1 aprile 2023) Tutto si può dire di e su Maurizio Sarri, ma non che abbia remore nell’esprimere opinioni nette sul mondo che frequenta ormai da sempre e che conosce alla perfezione, avendolo scalato dai Dilettanti alla Champions League. Prima della partita della sua Lazio contro il Monza ha parlato della sua squadra e dei cali di rendimento che troppo spesso ha dopo aver vinto partite contro le avversarie più difficili. “La premessa è che quest’anno non solo noi, ma tutte le squadre di alta classifica tranne il Napoli hanno perso parecchi punti contro le medie-piccole”, dice Sarri in conferenza stampa. “Detto questo, è chiaro che è necessario avere sempre le motivazioni al massimo, a prescindere dall’avversario che affronti”, vero turning point tra una squadra fortissima e una troppo poco costante. Belle parole poi nei confronti del tecnico che ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Tutto si può dire di e su Maurizio, ma non che abbia remore nell’esprimere opinioni nette sulche frequenta ormai da sempre e che conosce alla perfezione, avendolo scalato dai Dilettanti alla Champions League. Prima della partita della sua Lazio contro il Monza ha parlato della sua squadra e dei cali di rendimento che troppo spesso ha dopo aver vinto partite contro le avversarie più difficili. “La premessa è che quest’anno non solo noi, ma tutte le squadre di alta classifica tranne il Napoli hanno perso parecchi punti contro le medie-piccole”, dicein conferenza stampa. “Detto questo, è chiaro che è necessario avere sempre le motivazioni al massimo, a prescindere dall’avversario che affronti”, vero turning point tra una squadra fortissima e una troppo poco costante. Belle parole poi nei confronti del tecnico che ...

