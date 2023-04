Scuola | la ministra Locatelli | Gli insegnanti di sostegno vanno motivati

(Di sabato 1 aprile 2023) “Auspico che diventi un tema di competenza di tutti”. Lo ha detto laper le Disabilità Alessandracommentando l’ipotesi di avere nelle scuole, in ogni classe, uno psicologo ed una figura che si occupi di inclusione durante l’evento di Sky Tg24 ‘Live in Napoli” durante un dibattito sulla disabilità “Va bene che ci siano tante figure, anche diversificate all’interno della. Però abbiamo bisogno anche che ci sia un’armonizzazione di queste figure. Abbiamo bisogno di un lavoro fatto attorno alla persona e che ci sia una consapevolezza di tutti glirispetto al tema dell’inclusione. Glididebbono esseree specializzati”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Secondo l'Angsa i 177 milioni ripartiti tra le regioni per progetti, ricerche e assistenza rischiano di essere dispersi a vuoto e i ritardi non sono più accettabili.

Domani, domenica 2 aprile, ricorre la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Tra le iniziative in programma, l'illuminazione di blu, dalle 20 all'1:00 di lunedì 3 della facciata di Mont