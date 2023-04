Scudo penale | perché si vuole tornare indietro nella lotta all’evasione fiscale?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 aprile 2023) Nel suo intervento alle Camere la premier Meloni aveva toccato solo di sfuggita il tema dell’evasione, un affare grosso in Italia, mostrando poco interesse per questo tema a differenza dei premier precedenti. Nessuno poteva prevedere però, nemmeno i più pessimisti come il sottoscritto, che la signora Meloni sarebbe diventata in pochi mesi la santa protettrice degli evasori fiscali, di tutti ma di quelli di grossa taglia in particolare. Evidentemente la lobby, fatta di professionisti che hanno molta esperienza nel settore e ben collocati nelle leve governative, la sta condizionando. Impresa facile, vista la sua modestissima preparazione economica e ancora meno. Questa lobby finora aveva usato l’artiglieria leggera, scusandomi per la metafora bellica, avanzando la proposta di una riforma del fisco e con i vari ...