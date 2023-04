Scudo penale, Meloni: “Adeguiamo le norme alla tregua fiscale”. L’esperto: “Provvedimento ad personam per salvare qualcuno” (Di sabato 1 aprile 2023) “L’opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributario penale: è falso, noi condoni non ne facciamo”. Parola di Giorgia Meloni, che nella rubrica social Appunti di Giorgia ha ripetuto il refrain secondo cui le 12 sanatorie e condoni inseriti in manovra non esistono: trattasi di “tregua fiscale“. E ha aggiunto che anche l’ultimo capitolo, lo Scudo penale infilato nel decreto Bollette, va inquadrato nella cornice della agognata pace tra fisco e contribuenti: è soltanto “una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le norme penali“. Gian Gaetano Bellavia, commercialista esperto di diritto penale dell’economia e consulente di diverse procure, decreto alla mano legge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) “L’opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributario: è falso, noi condoni non ne facciamo”. Parola di Giorgia, che nella rubrica social Appunti di Giorgia ha ripetuto il refrain secondo cui le 12 sanatorie e condoni inseriti in manovra non esistono: trattasi di ““. E ha aggiunto che anche l’ultimo capitolo, loinfilato nel decreto Bollette, va inquadrato nella cornice della agognata pace tra fisco e contribuenti: è soltanto “una norma che adeguanostralepenali“. Gian Gaetano Bellavia, commercialista esperto di dirittodell’economia e consulente di diverse procure, decretomano legge ...

