(Di sabato 1 aprile 2023) AGI -sabato 1 aprile, alle 5.30, di unaa seguito di un'esplosione in via Lago Trasimeno, a, sul litorale romano. Durante le operazioni di spegnimento eseguite dai vigili del fuoco è stata estratta una persona ancora in vita, ma in gravi condizioni. Due squadre dei #vigilidelfuoco di #Roma al lavoro dall'alba per l'#esplosione e #in una: soccorso un uomo rimasto nell'edificio e affidato alle cure del personale sanitario. In corso le verifiche per l'accertamento delle cause #1aprile 8:30 pic.twitter.com/kvs1xaBa5W — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 1, 2023 L'uomo è stato affidato al personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Scoppia un incendio in una villetta a Nettuno. Un ferito grave - Christi69833985 : RT @LBasemi: ???????Un grande incendio scoppia in un impianto chimico di Novara, in Italia - marco88420875 : RT @sandrobargagna: ? ???? Scoppia un grande incendio nello stabilimento chimico di Novara... Fanno di tutto per creare crisi ambientali pilo… - RIGHETTIBRUNO2 : @HoaraBorselli Siamo messi bene….e poi se scoppia un incendio come quello della fabbrica di solventi ARPAV non trov… - DirettaSicilia : Dramma in Sicilia, scoppia incendio in casa e donna muore carbonizzata - -

AGI -sabato 1 aprile, alle 5.30, di una villetta a seguito di un'esplosione in via Lago Trasimeno, a Nettuno, sul litorale romano. Durante le operazioni di spegnimento eseguite dai vigili del ...Sotto casa di Vitiune vanno a fuoco la sua auto e quella del padre. All'inizio, considerati i trascorsi dell'uomo, indagato per stalking e maltrattamenti in famiglia nei confronti ...A quanto si apprende, l'non ha provocato conseguenze per le persone presenti in quel momento nella stanza, mentre danni rilevanti si registrano all'impianto elettrico e agli arredi del ...

Scoppia incendio in abitazione del Palermitano, panico per i residenti BlogSicilia.it

Le fiamme sono divampate a seguito di un'esplosione in via Lago di Trasimeno AGI - Incendio sabato 1 aprile, alle 5.30, di una villetta a seguito di un'esplosione in via Lago Trasimeno, a Nettuno, sul ...Il 57enne è morto asfissiato a causa dell'incendio divampato in casa, a Mandriole. Si indaga sull'origine delle fiamme: dubbi sulla caldaia ...