Sci di fondo: Pellegrino e Sanfilippo campioni italiani nella sprint a tecnica libera di Dobbiaco (Di sabato 1 aprile 2023) Dobbiaco, 1 apr. - (Adnkronos) - Programma modificato per i Campionati italiani Assoluti di sci di fondo sulla pista di Dobbiaco. Le alte temperature hanno infatti impedito di preparare la pista per le gare sulla distanza originariamente calendarizzate, in questo modo sono state anticipate al sabato le sprint in tecnica libera della Nordic Arena, lungo un anello di poco più di un chilometro, che hanno registrato il dominio di Federico Pellegrino e Federica Sanfilippo, per una doppietta delle Fiamme Oro Moena. Dopo le staffette, è toccato alle gare veloci dare spettacolo alla Nordic Arena Dobbiaco su un anello di neve di poco più di un chilometro. Il valdostano di Nus, dopo avere registrato il miglior tempo nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023), 1 apr. - (Adnkronos) - Programma modificato per i CampionatiAssoluti di sci disulla pista di. Le alte temperature hanno infatti impedito di preparare la pista per le gare sulla distanza originariamente calendarizzate, in questo modo sono state anticipate al sabato leindella Nordic Arena, lungo un anello di poco più di un chilometro, che hanno registrato il dominio di Federicoe Federica, per una doppietta delle Fiamme Oro Moena. Dopo le staffette, è toccato alle gare veloci dare spettacolo alla Nordic Arenasu un anello di neve di poco più di un chilometro. Il valdostano di Nus, dopo avere registrato il miglior tempo nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RisparmioG : I risultati della gara sprint in tecnica libera ai Campionati Italiani Assoluti di sci di fondo… - luciaguglielmi : I risultati della gara sprint in tecnica libera ai Campionati Italiani Assoluti di sci di fondo… - AngoloNews2018 : I risultati della gara sprint in tecnica libera ai Campionati Italiani Assoluti di sci di fondo… - filadelfo72 : I risultati della gara sprint in tecnica libera ai Campionati Italiani Assoluti di sci di fondo… - sportface2016 : #Assoluti #scidifondo: #Pellegrino e #Sanfilippo domaninano le sprint in tecnica libera -