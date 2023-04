Schlein principale antagonista di Meloni? Credo che per ora la premier possa stare tranquilla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 aprile 2023) Da quando Ellyè stata eletta segretaria del Pd abbiamo capito tante cose e vorrei metterle in fila: 1)si scrive con la c (migliaia di utenti su Twitter, ma anche agenzie di stampa e giornali, riportano spessosenza c, vedi tweet di Stasera Italia – Rete 4); 2)è bisessuale e femminista (spesso insieme, non è solo bisessuale o femminista ma è sia bisessuale che femminista, sulla stampa prettamente di destra è invece omosessuale e comunista). 3) La sua elezione è stata una “sorpresa” o comunque “risultato inaspettato” (solo per quelle persone che non frequentano la “gente” e che non partecipano ai sondaggi su ilfattoquotidiano.it, come questo di ottobre 2022): 4) La sua posizione è giudicata troppo radicale e porterà alla fine del Pd, alcuni la paragonano a Corbyn, altri ad Alexandria ...