Schio-Venezia oggi in tv, Finale Coppa Italia basket femminile 2023: orario, dove vederla, programma, streaming (Di sabato 1 aprile 2023) Per la quinta volta Famila Schio e Umana Reyer Venezia si affrontano in Finale di Coppa Italia femminile. L’occasione, stavolta, è di scena a Campobasso. E, se non è una sorpresa, l’appuntamento delle ore 20:00 non era comunque quello massimamente pronosticato alla vigilia. Se le scledensi allenate da Giorgios Dikaioulakos godevano comunque di un importante favore del pronostico (anche se l’avvicinamento non è stato facile, leggere alla voce overtime con Ragusa nei quarti), le Veneziane certo non partivano da favorite contro la Virtus Bologna in semiFinale, e invece è arrivato il successo anche netto (63-78) che ha dimostrato tanto della squadra di Andrea Mazzon. E, in chiave futura, ha fatto capire che i playoff non saranno scontati, anzi. Diverse le ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Per la quinta volta Familae Umana Reyersi affrontano indi. L’occasione, stavolta, è di scena a Campobasso. E, se non è una sorpresa, l’appuntamento delle ore 20:00 non era comunque quello massimamente pronosticato alla vigilia. Se le scledensi allenate da Giorgios Dikaioulakos godevano comunque di un importante favore del pronostico (anche se l’avvicinamento non è stato facile, leggere alla voce overtime con Ragusa nei quarti), lene certo non partivano da favorite contro la Virtus Bologna in semi, e invece è arrivato il successo anche netto (63-78) che ha dimostrato tanto della squadra di Andrea Mazzon. E, in chiave futura, ha fatto capire che i playoff non saranno scontati, anzi. Diverse le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AllAroundnet : @legabasketfem #LaMolisana #FinalEight SF 2023 @VirtusSegafredo ko, la @REYER1872 ribalta il pronostico e raggiunge… - basketinside360 : A1 COPPA ITALIA SF - Magnifica Venezia, supera Bologna e raggiunge Schio in finale - - TgrRaiMolise : Sarà #Schio contro #Venezia la finale di Coppa Italia che si giocherà domani alle 20 alla Molisana Arena di… - veronicaghx : L'Umana Reyer Venezia è la seconda finalista della Coppa Italia, che sfiderà Schio domani per il trofeo. Serata pe… - REYER1872 : RT @TgrRaiVeneto: @legabasketfem @REYER1872 #Venezia e @familaschio in semifinale di Coppa Italia di basket femminile #ioseguotgr https://t… -