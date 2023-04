“Scena pietosa”. Pio e Amedeo, il siparietto con Gerry Scotti finisce malissimo (Di sabato 1 aprile 2023) Ieri, 31 marzo, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata di Felicissima Sera, programma divertentissimo di Pio e Amedeo. Sono stati tantissimi gli ospiti invitati dai due, tra cui Fabio Cannavaro, Annalisa, Antonello Venditti e Nina Zilli. I due comici foggiani hanno, anche in questa puntata, accolto in studio cantanti neomelodici, tra cui Mario Forte, il quale ha cantato la sua canzone più famosa in occasione del gender reveal di Nina Zilli e del compagno Daniele Lazzarin. Tra gli ospiti della serata vi è stato anche Gerry Scotti. Il duo foggiano ha ripercorso insieme a Gerry Scotti i suoi 40 anni di carriera, ricordando le varie trasmissioni di successo che sono state da lui presentate in tutti questi anni. Tra queste troviamo anche lo “Show dei Record“, programma che è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 aprile 2023) Ieri, 31 marzo, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata di Felicissima Sera, programma divertentissimo di Pio e. Sono stati tantissimi gli ospiti invitati dai due, tra cui Fabio Cannavaro, Annalisa, Antonello Venditti e Nina Zilli. I due comici foggiani hanno, anche in questa puntata, accolto in studio cantanti neomelodici, tra cui Mario Forte, il quale ha cantato la sua canzone più famosa in occasione del gender reveal di Nina Zilli e del compagno Daniele Lazzarin. Tra gli ospiti della serata vi è stato anche. Il duo foggiano ha ripercorso insieme ai suoi 40 anni di carriera, ricordando le varie trasmissioni di successo che sono state da lui presentate in tutti questi anni. Tra queste troviamo anche lo “Show dei Record“, programma che è ...

