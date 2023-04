Scegliere un figlio in un catalogo | il servizio di un’agenzia americana

Leggi su howtodofor

(Di sabato 1 aprile 2023)unin unè la nuova frontiera per chi vuole diventare genitore ad ogni costo e non ci riesce. Ilè fornito da una nota agenzia della California, “Extraordinary Conceptions”, che sul proprio sito scrive: “Se sei un futuro genitore che sta cercando un donatore di ovociti e/o una madre surrogata per aiutare a completare la tua famiglia, fai clic qui sotto per registrarti per visualizzare i nostri donatori e surrogati disponibili”. E Scegli unUn vero e proprioda sfogliare sino in fondo. C’è la possibilità didonne di ogni etnia, colore, altezza, pronte a offrire i propri ovuli per la maternità surrogata o gravidanza per altri. L’agenzia statunitense offre la possibilità di diventare ...