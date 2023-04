Savona, iscritto all'anagrafe il figlio di due donne (Di sabato 1 aprile 2023) Dal 14 marzo il governo Meloni ha deciso di bloccare l'iscrizione nei registri degli uffici dell'anagrafe italiani dei figli di coppie omosessuali. Non sono mancate le polemiche, e c'è chi ha scelto di contravvenire a questa decisione come il sindaco di Savona Marco Russo, unico di un capoluogo ligure alla guida di una compagine di centrosinistra, che ha deciso di iscrivere all'anagrafe il figlio due donne. Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 aprile 2023) Dal 14 marzo il governo Meloni ha deciso di bloccare l'iscrizione nei registri degli uffici dell'italiani dei figli di coppie omosessuali. Non sono mancate le polemiche, e c'è chi ha scelto di contravvenire a questa decisione come il sindaco diMarco Russo, unico di un capoluogo ligure alla guida di una compagine di centrosinistra, che ha deciso di iscrivere all'ildue

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il sindaco di Savona, Marco Russo, ha iscritto all'anagrafe il figlio di due donne. Un piccolo nato nei giorni scor… - repubblica : Per la prima volta in Liguria registrato all'anagrafe come figlio di due mamme, lo ha iscritto il sindaco di Savona… - Alberto93383706 : RT @ImolaOggi: Savona, sindaco sfida il governo: iscritto all'anagrafe il 'figlio di due donne' - eziomauro : RT @repubblica: Per la prima volta in Liguria registrato all'anagrafe come figlio di due mamme, lo ha iscritto il sindaco di Savona [a cura… - FamArcobaleno : 'Il Paese è più avanti delle norme e della politica' ?? -