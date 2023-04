Savona, il sindaco Russo iscrive all’anagrafe il figlio di due donne: «Sfido il divieto, il governo è lontano dalla realtà» (Di sabato 1 aprile 2023) Per la prima volta dopo lo stop alle trascrizioni stabilito dal governo, in Liguria è stato iscritto all’anagrafe il figlio di due donne. A firmare l’atto è stato il sindaco di Savona, Marco Russo, che ha deciso di procedere personalmente. Senza coinvolgere dunque i funzionari, per non metterli nella posizione di disattendere la direttiva del ministro dell’Interno Piantedosi. E affermando: «Sfido il divieto, il governo è lontano dalla realtà». Il piccolo, che avrà due mamme, è stato concepito a Barcellona con la fecondazione assistita di una delle due donne, ed è nato il 18 marzo a Savona, all’ospedale San Paolo. Tecnicamente è ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Per la prima volta dopo lo stop alle trascrizioni stabilito dal, in Liguria è stato iscrittoildi due. A firmare l’atto è stato ildi, Marco, che ha deciso di procedere personalmente. Senza coinvolgere dunque i funzionari, per non metterli nella posizione di disattendere la direttiva del ministro dell’Interno Piantedosi. E affermando: «il, il». Il piccolo, che avrà due mamme, è stato concepito a Barcellona con la fecondazione assistita di una delle due, ed è nato il 18 marzo a, all’ospedale San Paolo. Tecnicamente è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Per la prima volta in Liguria registrato all'anagrafe come figlio di due mamme, lo ha iscritto il sindaco di Savona… - rtl1025 : ?? Il sindaco di #Savona, Marco Russo, ha iscritto all'anagrafe il figlio di due donne. Un piccolo nato concepito a… - rep_genova : Figlio di due mamme, il sindaco di Savona lo iscrive all'anagrafe: la prima volta in Liguria [a cura di Redazione G… - libellula58 : RT @repubblica: Per la prima volta in Liguria registrato all'anagrafe come figlio di due mamme, lo ha iscritto il sindaco di Savona [a cura… - mviass : RT @LiguriaOggi: Savona, il sindaco registra il figlio di due donne e sfida il Governo Meloni -