Savona, il sindaco iscrive all’anagrafe il figlio di due donne (Di sabato 1 aprile 2023) Il sindaco di Savona, Marco Russo, sfida il governo trascrivendo il figlio di una coppia omosessuale. Il primo cittadino, infatti, ha iscritto all’anagrafe il figlio di due donne, Roberta e Giulia: un piccolo nato nei giorni scorsi nella città ligure e concepito a Barcellona con la fecondazione assistita di una delle due mamme. E’ il primo caso in Liguria dopo lo stop alle trascrizioni, deciso dal governo Meloni. “Il 28 marzo ho registrato la nascita di un bambino nato a Savona il 18 marzo. L’ho registrato come figlio di una mamma biologica e di una mamma intenzionale” spiega il sindaco. E aggiunge: “Questo atto vuole far giungere al Legislatore una voce, non solo dall’alto delle Supreme Corti, ma anche dal basso del Paese reale, con ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 1 aprile 2023) Ildi, Marco Russo, sfida il governo trascrivendo ildi una coppia omosessuale. Il primo cittadino, infatti, ha iscrittoildi due, Roberta e Giulia: un piccolo nato nei giorni scorsi nella città ligure e concepito a Barcellona con la fecondazione assistita di una delle due mamme. E’ il primo caso in Liguria dopo lo stop alle trascrizioni, deciso dal governo Meloni. “Il 28 marzo ho registrato la nascita di un bambino nato ail 18 marzo. L’ho registrato comedi una mamma biologica e di una mamma intenzionale” spiega il. E aggiunge: “Questo atto vuole far giungere al Legislatore una voce, non solo dall’alto delle Supreme Corti, ma anche dal basso del Paese reale, con ...

