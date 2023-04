Sassuolo, Dionisi deve sciogliere un dubbio per il match contro il Torino (Di sabato 1 aprile 2023) In vista del match di lunedì sera di Serie A tra Sassuolo e Torino, Alessio Dionisi ha nuovamente tutta la rosa a disposizione In vista del match di lunedì sera di Serie A tra Sassuolo e Torino, Alessio Dionisi ha nuovamente tutta la rosa a disposizione. Tanti giocatori vogliono però dire anche tanti dubbi. Il tecnico neroverde deve infatti sciogliere un ballottaggio al centro della difesa, con Ruan Tressoldi che è ora disponibile dopo la sua squalifica. Con il brasiliano si giocano il posto da titolare in difesa anche Ferrari ed Erlic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) In vista deldi lunedì sera di Serie A tra, Alessioha nuovamente tutta la rosa a disposizione In vista deldi lunedì sera di Serie A tra, Alessioha nuovamente tutta la rosa a disposizione. Tanti giocatori vogliono però dire anche tanti dubbi. Il tecnico neroverdeinfattiun ballottaggio al centro della difesa, con Ruan Tressoldi che è ora disponibile dopo la sua squalifica. Con il brasiliano si giocano il posto da titolare in difesa anche Ferrari ed Erlic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

