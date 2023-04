Sarri: «Sono contento quando i miei giocatori non vanno in Nazionale» (Di sabato 1 aprile 2023) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, alle 13.15 nella sala stampa di Formello presenterà il match di domani in casa del Monza. Di seguito le parole di Sarri: «Prepariamo la gara di domani con la logica e con massima umiltà, la vittoria ci fa partire in vantaggio ma affrontiamo una squadra con elevati valori. Sanno metterti in difficoltà con il palleggio. Dopo le grandi vittorie quest’anno abbiamo perso un filo di motivazione, è un limite che dobbiamo superare». Come sta Immobile?«Clinicamente sta bene ma non è ancora al 100% della condizione fisica. Vedremo se potremo usarlo per uno spezzone di gara». Zaccagni e Casale non convocati?«Abbiamo un ct che fa le convocazioni. quando i miei giocatori non vengono chiamati in Nazionale io Sono contento ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023) Maurizio, allenatore della Lazio, alle 13.15 nella sala stampa di Formello presenterà il match di domani in casa del Monza. Di seguito le parole di: «Prepariamo la gara di domani con la logica e con massima umiltà, la vittoria ci fa partire in vantaggio ma affrontiamo una squadra con elevati valori. Sanno metterti in difficoltà con il palleggio. Dopo le grandi vittorie quest’anno abbiamo perso un filo di motivazione, è un limite che dobbiamo superare». Come sta Immobile?«Clinicamente sta bene ma non è ancora al 100% della condizione fisica. Vedremo se potremo usarlo per uno spezzone di gara». Zaccagni e Casale non convocati?«Abbiamo un ct che fa le convocazioni.non vengono chiamati inio...

