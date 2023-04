Sara Simeoni | “Momento straordinario per l’Italia dello sport L’unico rimpianto è…”

(Di sabato 1 aprile 2023) La campionessasi racconta in un’intervista sul quotidiano La Ragione: "Ho smesso nel 1986 ma..."

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicola_sellitti : RT @LaRagione_eu: Su #LaRagione di oggi, sabato #1aprile: #bollette e #gas, il significato politico dei dati; #autoelettriche, rinforzi dal… - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: Su #LaRagione di oggi, sabato #1aprile: #bollette e #gas, il significato politico dei dati; #autoelettriche, rinforzi dal… - LaRagione_eu : Su #LaRagione di oggi, sabato #1aprile: #bollette e #gas, il significato politico dei dati; #autoelettriche, rinfor… - infotemporeale : Formia / Grande successo per l’incontro con la campionessa olimpica di Mosca 1980, Sara Simeoni - wordle_serie_a : Sara Simeoni che deve rispondere a un sondaggio in cui c'è Sara Simeoni. Che brutta situazione! #100x100ItaliaSpecial -

Doppio record mondiale del 1978 oltre i due metri e l'oro olimpico a Mosca, due anni dopo, ai Giochi del boicottaggio statunitense. La campionessasi racconta in un'intervista sul quotidiano La Ragione. "Quando vado nelle scuole c'è sempre entusiasmo e un senso di gratitudine, eppure ho smesso nel 1986. Siamo stati campioni e punti ...La campionessasi racconta in un'intervista sul quotidiano La Ragione . 'Quando vado nelle scuole c'è sempre entusiasmo e un senso di gratitudine, eppure ho smesso nel 1986. Siamo stati ...Battisti (Pd) è entrata a far parte delle commissioni Cultura, spettacolo, sport, turismo e ... Eleonora Berni, Enrico Tiero (tutti di Fratelli d'Italia), Fabio Capolei e Giorgio(Forza ...

Con lei l’Italia saltò, parla Sara Simeoni La Ragione

La campionessa Sara Simeoni si racconta in un’intervista sul quotidiano La Ragione: "Ho smesso nel 1986 ma..." ...Doppio record mondiale del 1978 oltre i due metri e l’oro olimpico a Mosca, due anni dopo, ai Giochi del boicottaggio statunitense ...