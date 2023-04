Sanzione estesa, Paratici si sospende dal Tottenham (Di sabato 1 aprile 2023) «Alla luce della decisione della FIFA, Fabio Paratici in accordo con il club ha deciso di prendere un periodo di aspettativa in attesa della sentenza d’appello», prevista per il 19 aprile. Il Tottenham ha annunciato così il passo indietro del suo direttore sportivo, dopo che la FIFA ha deciso mercoledì di estendere a livello globale L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 1 aprile 2023) «Alla luce della decisione della FIFA, Fabioin accordo con il club ha deciso di prendere un periodo di aspettativa in attesa della sentenza d’appello», prevista per il 19 aprile. Ilha annunciato così il passo indietro del suo direttore sportivo, dopo che la FIFA ha deciso mercoledì di estendere a livello globale L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

