Sanremo | la finale è Varillas - Van Assche Domenica live alle 15 in tv

...da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis: sono il rumeno Victor Vlad Cornea e il croato Franko Skugor che insieme hanno vinto il titolo del tabellone di doppio battendo in...

Sanremo: la finale è Varillas-Van Assche SuperTennis

Ci sono i due nomi dei primi vincitori della Sanremo Tennis Cup 2023, torneo challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione ...La coppia formata dal rumeno e dal croato festeggia nel torneo challenger 125 organizzato da Master Group Sport. Domani la finale del singolare tra il france Van Assche e il peruviano Varillas ...