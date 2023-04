Saman | il fidanzato contro il padre della ragazza | Shabbar è un uomo potente e pericoloso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Saman Abbas, in aula risuona la sua voce. All'educatrice: «Ti dirò la verità». Ma lei non si fidava del fidanzato - GiammarcoMenga : RT @QuartoGrado: «HO PAURA DI SHABBAR: È UN UOMO POTENTE E PERICOLOSO» A #Quartogrado un’intervista esclusiva a Saqib Ayub, il fidanzato d… - Allegra0001 : RT @QuartoGrado: «HO PAURA DI SHABBAR: È UN UOMO POTENTE E PERICOLOSO» A #Quartogrado un’intervista esclusiva a Saqib Ayub, il fidanzato d… - 11_iside1 : RT @QuartoGrado: «HO PAURA DI SHABBAR: È UN UOMO POTENTE E PERICOLOSO» A #Quartogrado un’intervista esclusiva a Saqib Ayub, il fidanzato d… - QuartoGrado : «HO PAURA DI SHABBAR: È UN UOMO POTENTE E PERICOLOSO» A #Quartogrado un’intervista esclusiva a Saqib Ayub, il fida… -

'Quarto Grado' intervista ildiAbbas, la 18enne scomparsa da casa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio a Novellara (RE). Il padre della ragazza, tramite il suo avvocato si è scagliato contro Saqib Ayub ,...LA FOTO CON LE ECCHIMOSI - 'Ho conosciuto Saqib il 12 febbraio 2021, quando è stato chiamato in caserma per essere sentito in qualità didi. Viveva, in qualità di rifugiato, ad Alvito ..."Se stai facendo finta di non sapere nulla - si legge in un messaggio del 13 aprile inviato dalla donna aldella vittima - ti prego smettila perchéper me è come una figlia e sono ...

Saman Abbas, assistente sociale: "Fidanzato parlò di vocale zio con ... Adnkronos

La voce di Saman è risuonata per la prima volta, tra le lacrime dell’amica educatrice della comunità di Bologna ("per me era come una figlia") e i messaggi che scorrevano sulla chat mostrata per la pr ..."Per Saman i documenti erano fondamentali e se si fosse disinnescata nella sua testa questa pressante urgenza di avere per le mani un documento valido per costruire un suo futuro, magari si sarebbe an ...