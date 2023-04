Salviette umidificate:13 usi impensabili. Perché non ci ho pensato prima? (Di sabato 1 aprile 2023) Salviette umidificate: usi alternativi Se non avete bambini in casa, probabilmente non userete le Salviette in casa. Ma dopo aver letto questo articolo correrete subito a comprarne qualche pacco. Ecco 13 fantastici trucchi per utilizzare le Salviette umidificate. 1. Abbronzante artificiale Se fate uso degli spray autoabbronzanti e l’effetto sulla pelle non è proprio quello voluto, potete correggerlo con delle Salviette umidificate. Vedrete il grande effetto sulla vostra pelle! 2. Segni di pastelli a cera Se avete dei bambini in casa e hanno macchiato con i pastelli a cera il vostro tappeto, potete usare una salvietta per rimuovere i segni senza difficoltà. 3. Naso chiuso Le Salviette possono essere usate anche per soffiarvi il naso quando siete ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 1 aprile 2023): usi alternativi Se non avete bambini in casa, probabilmente non userete lein casa. Ma dopo aver letto questo articolo correrete subito a comprarne qualche pacco. Ecco 13 fantastici trucchi per utilizzare le. 1. Abbronzante artificiale Se fate uso degli spray autoabbronzanti e l’effetto sulla pelle non è proprio quello voluto, potete correggerlo con delle. Vedrete il grande effetto sulla vostra pelle! 2. Segni di pastelli a cera Se avete dei bambini in casa e hanno macchiato con i pastelli a cera il vostro tappeto, potete usare una salvietta per rimuovere i segni senza difficoltà. 3. Naso chiuso Lepossono essere usate anche per soffiarvi il naso quando siete ...

