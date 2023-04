Salernitana | Sousa | «Bello avere tanti nazionali | su Mazzocchi…»

(Di sabato 1 aprile 2023) Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. LE PAROLE – «Tutte le partite sono impor, il nostro obiettivo è la salvezza e, fino a quando non sarà matematica, dobbiamo dare più del 100%. Con i calciatori che sono rimasti qui a lavorare abbiamo raggiunto quasi tutti i traguardi che auspicavo, ho visto intensità e lavoro negli spazi corti. Solo Mazzocchi non è stato a disposizione a causa dell’infortunio. Abbiamo fatto un buon lavoro analitico, mentale, provando a incidere su alcuni aspetti che andavano corretti. Sono soddisfatto, ho visto applicazione. Dico che per noi è importante e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: Salernitana, Sousa: “Spezia di livello, la ricetta per vincere”. E su Juve-Verona… - Mediagol : Salernitana, Sousa: “Spezia di livello, la ricetta per vincere”. E su Juve-Verona… - NunzioMarrazzo : SALERNITANA. SOUSA IN VISTA DELLO SPEZIA: “VOGLIAMO DARE CONTINUITÀ” ?????? ?? - ottopagine : Spezia-Salernitana, Sousa: «Avversario ostico ma siamo in forte crescita» #Salerno - granatissimi : Spezia-Salernitana, Sousa: «Avversario ostico ma siamo in forte crescita» -

Un successo della squadra di, che non vince in trasferta dallo scorso gennaio (Lecce -1 - 2), oscilla dai 3.15 di Star Casinò Bet, ai 3.20 di Better fino ai 3.40 di Betfair. ...Solo tre i precedenti in massima serie Il cambio di guida tecnica sembrerebbe aver giovato anche alla. Le idee di un allenatore d'esperienza internazionale come Paulohanno portato ...... ha raccolto solo due punti con Torino, Lazio e. Un rilassamento forse fisiologico per ... in ogni caso, la reazione avuta due settimane fa all'Arechi contro i granata di Paulo(2 - 2),...

Salernitana, Paulo Sousa riparte dal 3-4-2-1: le ultime in vista dello Spezia Fantacalcio ®

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Esposito, direttore tuttoSalernitana. Come si avvicinano i granata allo scontro con lo Spezia “La Salernit ..."Tutte le partite sono importanti e valgono tre punti. Il nostro obiettivo e' la salvezza e finche' non la raggiungiamo dobbiamo dare tutto".