Salernitana | Paulo Sousa | “Contro lo Spezia mi aspetto la giusta continuità”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Tutte le partite sono importanti e valgono tre punti. Il nostro obiettivo è la salvezza e finché non la raggiungiamo dobbiamo dare tutto. Siamo contenti dei nazionali, hanno rappresentato il nostro club e per noi è motivo di grande orgoglio. In questa sosta con chi è rimasto a Salerno abbiamo lavorato su spazi corti, intensità sul breve e brillantezza nel prendere le decisioni. I ragazzi si sono applicati molto e hanno lavorato molto bene. Loè una squadra molto simile a noi in diversi aspetti, difendono molto bene e sono in grado di avere transizioni offensive importanti. Affrontiamo una squadra corta e fisica che intercetta molti passaggi e questo permette loro di ribaltare velocemente l’azione. Credo sarà una partita equilibrata in cui vogliamo ottenere un risultato positivo per continuare la nostra crescita”. Queste le ...