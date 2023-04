Sagre a Roma e nel Lazio ad aprile 2023: ecco quali, quando e dove (Di sabato 1 aprile 2023) E’ arrivata la primavera, le giornate si allungano e, approfittando del bel tempo, in molti si dedicano alla classica gita fuori porta. E quale miglior modo di trascorrere il weekend se non quello di scegliere una bella sagra dove gustare del buon cibo? Che sia con la famiglia o con gli amici, o perché no anche da soli, feste e appuntamenti animeranno il prossimo mese ormai alle porte all’interno della nostra Regione. ecco allora tutte le Sagre a Roma e nel Lazio che si terranno ad aprile 2023. Sagre Roma e nel Lazio aprile 2023 Nei prossimi giorni avremo davvero l’imbarazzo della scelta. aprile è ad esempio il mese del “carciofo” a Roma ma non solo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023) E’ arrivata la primavera, le giornate si allungano e, approfittando del bel tempo, in molti si dedicano alla classica gita fuori porta. E quale miglior modo di trascorrere il weekend se non quello di scegliere una bella sagragustare del buon cibo? Che sia con la famiglia o con gli amici, o perché no anche da soli, feste e appuntamenti animeranno il prossimo mese ormai alle porte all’interno della nostra Regione.allora tutte lee nelche si terranno ade nelNei prossimi giorni avremo davvero l’imbarazzo della scelta.è ad esempio il mese del “carciofo” ama non solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MG14057704 : @VoxClamantis5 @repubblica Il ministro non dovrebbe andare alle sagre. Il ministro fa la spola tra Roma e Brussels,… - gjscco : RT @5_bepi: Grido d'allarme della ex sindaca di Roma. Le mafie avanzano, lo Stato si impantanato, Mattarella viaggia per il mondo tra sagre… - cocchi2a : RT @5_bepi: Grido d'allarme della ex sindaca di Roma. Le mafie avanzano, lo Stato si impantanato, Mattarella viaggia per il mondo tra sagre… - 5_bepi : Grido d'allarme della ex sindaca di Roma. Le mafie avanzano, lo Stato si impantanato, Mattarella viaggia per il mon… - StefydiJ : @AnnaOrr15 @FrancescoLollo1 Xké alterate le situazioni? Leggi i cartelli:Festival del carciofo romanesco. A Roma e… -