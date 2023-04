Sabato all’insegna del golf sul Sentierone: ospite speciale la Ryder Cup (Di sabato 1 aprile 2023) Bergamo. Un Sabato speciale quello che grandi e piccini hanno passato sul Sentierone in centro a Bergamo, all’insegna del “golf in Piazza”. Con postazioni da gioco per i più giovani, seguiti dai maestri, e non solo. Con un’ospite speciale: la Ryder Cup, il prestigioso trofeo che ogni due anni mette di fronte i migliori giocatori europei e statunitensi. Tra 6 mesi il torneo si terrà a Roma e in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 la coppa non poteva non fare tappa in entrambe le città (domenica sarà a Brescia in Piazza della Vittoria). In centro città centinaia di giovani giocatori, appassionati e anche molti curiosi sono transitati sul green. Non poteva mancare Costantino Rocca, primo italiano a giocare la Ryder ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 aprile 2023) Bergamo. Unquello che grandi e piccini hanno passato sulin centro a Bergamo,del “in Piazza”. Con postazioni da gioco per i più giovani, seguiti dai maestri, e non solo. Con un’: laCup, il prestigioso trofeo che ogni due anni mette di fronte i migliori giocatori europei e statunitensi. Tra 6 mesi il torneo si terrà a Roma e in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 la coppa non poteva non fare tappa in entrambe le città (domenica sarà a Brescia in Piazza della Vittoria). In centro città centinaia di giovani giocatori, appassionati e anche molti curiosi sono transitati sul green. Non poteva mancare Costantino Rocca, primo italiano a giocare la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Verdemura : Sabato 1 aprile secondo giorno di #verdemura23 all'insegna del #sole ???? - ScrivoLibero : Doppio appuntamento per gli atleti della Pro Sport Ravanusa del settore paralimpico, a Messina sabato e domenica pr… - RdtRadioStation : Pegaso Events presenta: DISCOMANIA EXPLOSION Finalmente a Trieste!!!! SABATO 1 APRILE presso la pizzeria la Mandr… - SportDisabiliVi : Vicenza perde a Gradisca 56 a 57, per un punto, si qualifica lo stesso per le fasi successive. Sabato alle ore 26 r… - antonellaa262 : Sagre ed eventi in Campania: le giornate di sabato 1 e domenica 2 aprile saranno piene di eventi all’insegna del bu… -

Il Comune di Castagnole Lanze accoglie i suoi nuovi cittadini Sabato 18 marzo nella splendida cornice della Ex Chiesa della ... attivi nella loro comunità che oggi li accoglie ufficialmente all'...nella loro comunità che oggi li accoglie ufficialmente all'insegna ... "I Like Parma. Un patrimonio da vivere" PARMA - Sabato 1 e domenica 2 aprile 2023 , in occasione dell'iniziativa #... io ci sto!" e all'adesione delle principali istituzioni ... Un weekend all'insegna dell'arte, che seguirà quello proposto dal ... Pasqua arriva in concomitanza della primavera ...ad un'offerta esclusiva per godersi un weekend all'insegna della ... Wifi gratuito, accesso gratuito all' area fitness con ... Durante il fine settimana pasquale, (da sabato 8 aprile a lunedì di Pasquetta ... 18 marzo nella splendida cornice della Ex Chiesa della ... attivi nella loro comunità che oggi li accoglie ufficialmente'...nella loro comunità che oggi li accoglie ufficialmente...PARMA -1 e domenica 2 aprile 2023 , in occasione dell'iniziativa #... io ci sto!" e'adesione delle principali istituzioni ... Un weekenddell'arte, che seguirà quello proposto dal ......ad un'offerta esclusiva per godersi un weekenddella ... Wifi gratuito, accesso gratuito' area fitness con ... Durante il fine settimana pasquale, (da8 aprile a lunedì di Pasquetta ... Meteo in Liguria, le previsioni per sabato e domenica all'insegna del sole - Primocanale.it - Le notizie ag... Primocanale