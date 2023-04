Russia presidente di turno Consiglio sicurezza Onu: cosa succede, gli scenari (Di sabato 1 aprile 2023) New York, 1 apr. (Adnkronos) - La Russia assume oggi la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e non è un pesce d'aprile, "il livello di assurdità raggiunge nuove vette". Così commenta il rappresentante ucraino al Palazzo di Vetro, Sergiy Kyslytsya, mentre il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba parla di "uno schiaffo in faccia alla comunità internazionale", la presidenza russa ci ricorda che "c'è qualcosa di sbagliato nel modo in cui funziona l'architettura di sicurezza internazionale: uno stato che distrugge sistematicamente la pace e la sicurezza internazionali presiederà l'organismo incaricato di mantenerli". Ognuno dei 15 membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu - i 5 permanenti e i dieci a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) New York, 1 apr. (Adnkronos) - Laassume oggi la presidenza dideldidelle Nazioni Unite, e non è un pesce d'aprile, "il livello di assurdità raggiunge nuove vette". Così commenta il rappresentante ucraino al Palazzo di Vetro, Sergiy Kyslytsya, mentre il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba parla di "uno schiaffo in faccia alla comunità internazionale", la presidenza russa ci ricorda che "c'è qualdi sbagliato nel modo in cui funziona l'architettura diinternazionale: uno stato che distrugge sistematicamente la pace e lainternazionali presiederà l'organismo incaricato di mantenerli". Ognuno dei 15 membri deldidell'Onu - i 5 permanenti e i dieci a ...

