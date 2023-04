Russia presidente di turno Consiglio sicurezza Onu | cosa succede | gli scenari

(Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Laassume oggi la presidenza dideldidelle Nazioni Unite, e non è un pesce d’aprile, “il livello di assurdità raggiunge nuove vette”. Così commenta il rappresentante ucraino al Palazzo di Vetro, Sergiy Kyslytsya, mentre il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba parla di “uno schiaffo in faccia alla comunità internazionale”, la presidenza russa ci ricorda che “c’è qualdi sbagliato nel modo in cui funziona l’architettura diinternazionale: uno stato che distrugge sistematicamente la pace e lainternazionali presiederà l’organismo incaricato di mantenerli”. Ognuno dei 15 membri deldidell’Onu – i 5 permanenti e i dieci a rotazione – ...

...presidenza russa significa che il Consiglio di sicurezza sarà guidato da un Paese il cui... Dal canto loro gli Stati Uniti invitano laalla prudenza: la portavoce della Casa Bianca, ...Gli Stati Uniti hanno invece esortato laa " comportarsi in modo professionale ", sottolineando che non ci sono modi per poter impedire a Mosca di assumere la presidenza. La presidenza di ...Nulla di tutto questo è paragonabile al caso attuale della, che, insistono fonti diplomatiche, può far poco per sfruttare la sua posizione comedel Consiglio di sicurezza: "Non è ...

