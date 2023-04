Russia, arriva nuovo ambasciatore a Roma: chi è Paramonov (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Potrebbe arrivare già tra un mese il nuovo ambasciatore russo a Roma. Lo dicono all'Adnkronos fonti informate, confermando che l'avvicendamento tra Sergey Razov e Alexei Vladimorovic Paramonov - che dovrebbe essere annunciato ufficialmente da Mosca la prossima settimana con un decreto del presidente - è stato deciso da mesi, con il governo italiano che ha già dato il suo assenso informale al gradimento. Paramonov, classe 1962, ex console russo a Milano, direttore del dipartimento Europa del ministero degli Esteri, era salito agli onori delle cronache un anno fa, per aver rilasciato all'agenzia di stampa Ria Novosti, a neanche un mese dall'inizio della guerra, un'intervista nella quale aveva parlato di "conseguenze irreversibili" nei rapporti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023), 1 apr. (Adnkronos) - Potrebbere già tra un mese ilrusso a. Lo dicono all'Adnkronos fonti informate, confermando che l'avvicendamento tra Sergey Razov e Alexei Vladimorovic- che dovrebbe essere annunciato ufficialmente da Mosca la prossima settimana con un decreto del presidente - è stato deciso da mesi, con il governo italiano che ha già dato il suo assenso informale al gradimento., classe 1962, ex console russo a Milano, direttore del dipartimento Europa del ministero degli Esteri, era salito agli onori delle cronache un anno fa, per aver rilasciato all'agenzia di stampa Ria Novosti, a neanche un mese dall'inizio della guerra, un'intervista nella quale aveva parlato di "conseguenze irreversibili" nei rapporti ...

