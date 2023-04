Russia, arriva nuovo ambasciatore a Roma: chi è Paramonov (Di sabato 1 aprile 2023) Potrebbe arrivare già tra un mese il nuovo ambasciatore russo a Roma. Lo dicono all'Adnkronos fonti informate, confermando che l'avvicendamento tra Sergey Razov e Alexei Vladimorovic Paramonov - che ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) Potrebbere già tra un mese ilrusso a. Lo dicono all'Adnkronos fonti informate, confermando che l'avvicendamento tra Sergey Razov e Alexei Vladimorovic- che ...

Russia, arriva nuovo ambasciatore a Roma: chi è Paramonov

accusando per ultimo il ministro della Difesa Guido Crosetto di "demonizzare" la Russia. Chi lo conosce sostiene che sin dall'inizio non fosse la scelta giusta per Roma, lui che veniva da Pechino,

Potrebbe arrivare già tra un mese il nuovo ambasciatore russo a Roma. Lo dicono all'Adnkronos fonti informate, confermando che l' avvicendamento tra Sergey Razov e Alexei Vladimorovic Paramonov