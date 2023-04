Russia a capo del Consiglio di sicurezza | all' Onu scoppia l' inferno

Leggi su iltempo

(Di sabato 1 aprile 2023) Aldidell'Onu il Mozambico passa il testimone alla: ira di Kiev. La Federazione russa, tra i cinque membri permanenti deldelle Nazioni Unite, con diritto di veto, assume la presidenza del consesso per tutto il mese di aprile. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha intenzione di tenere un dibattito aperto sul “multilateralismo effettivo” e sulla protezione dei principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite. In agenda anche l'evacuazione dei bambini ucraini dalla zona di conflitto e le sospette violazioni degli accordi di esportazione di materiale militare. Un paradosso dopo che il numero uno del Cremlino, Vladimir Putin, è stato incriminato dalla Corte internazionale dell'Aia per la deportazione di minori ucraini indurante questi mesi di conflitto. ...