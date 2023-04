Rugby, Top 10: il Petrarca Padova cade a Calvisano, Viadana ferma le Fiamme Oro (Di sabato 1 aprile 2023) Due vittorie interne e due “sorprese” negli anticipi della sedicesima giornata del massimo campionato italiano di Rugby. Due risultati che rendono il finale di stagione ancora più equilibrato ed emozionante per quel che riguarda la corsa ai playoff. Ecco come è andata. cade la prima della classe, con il Petrarca Padova che cede di strettissima misura al Calvisano. Bresciani che, così, salutano nel miglior dei modi i propri tifosi, con la squadra che l’anno prossimo non si iscriverà più al Top 10. Match molto combattuto, con il Petrarca che prova a far sua la sfida, ma Calvisano difende benissimo, resta attaccata nel punteggio. Tutto si decide nei minuti finali. Prima la meta di Broggin vale il 17-19 per il Petrarca, ma a tempo scaduto è Hugo a far ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Due vittorie interne e due “sorprese” negli anticipi della sedicesima giornata del massimo campionato italiano di. Due risultati che rendono il finale di stagione ancora più equilibrato ed emozionante per quel che riguarda la corsa ai playoff. Ecco come è andata.la prima della classe, con ilche cede di strettissima misura al. Bresciani che, così, salutano nel miglior dei modi i propri tifosi, con la squadra che l’anno prossimo non si iscriverà più al Top 10. Match molto combattuto, con ilche prova a far sua la sfida, madifende benissimo, resta attaccata nel punteggio. Tutto si decide nei minuti finali. Prima la meta di Broggin vale il 17-19 per il, ma a tempo scaduto è Hugo a far ...

