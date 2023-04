Rugby Seven: Hong Kong 7s, i risultati della seconda giornata (Di sabato 1 aprile 2023) seconda giornata della tappa di Hong Kong delle World Rugby Sevens Series sia maschili sia femminili. In campo maschile si è chiusa la fase a gironi e si sono decise le qualificate ai playoff, mentre in campo femminile si sono disputati anche i quarti di finale che hanno eletto le quattro pretendenti al trono. In campo femminile la fase a gironi si è chiusa con i successi di giornata di Gran Bretagna (35-0 a Hong Kong), Nuova Zelanda (46-0 al Canada), Irlanda (34-0 sul Brasile), Australia (35-5 alle Fiji), Giappone (14-10 sulla Spagna) e Francia (15-12 agli USA). Si sono, così, qualificate ai quarti di finale Australia, Francia, Nuova Zelanda, Fiji, Irlanda, Gran Bretagna, USA e Canada. Nel primo quarto di finale netto ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023)tappa didelle Worlds Series sia maschili sia femminili. In campo maschile si è chiusa la fase a gironi e si sono decise le qualificate ai playoff, mentre in campo femminile si sono disputati anche i quarti di finale che hanno eletto le quattro pretendenti al trono. In campo femminile la fase a gironi si è chiusa con i successi didi Gran Bretagna (35-0 a), Nuova Zelanda (46-0 al Canada), Irlanda (34-0 sul Brasile), Australia (35-5 alle Fiji), Giappone (14-10 sulla Spagna) e Francia (15-12 agli USA). Si sono, così, qualificate ai quarti di finale Australia, Francia, Nuova Zelanda, Fiji, Irlanda, Gran Bretagna, USA e Canada. Nel primo quarto di finale netto ...

