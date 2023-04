Rugby | Peroni Top10 | Viadana e Calvisano vincono gli anticipi della 16 a giornata

(Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - Pronostici presi a schiaffi nei duedel XVI turno del, con il fattore-casa a fare da Sedicesimo Uomo imponendo la legge dello Zaffanella e del Pata Stadium rispettivamente su Fiamme Oro e Petrarca Padova. 27 a 16 il risultato mandato in archivio dai viadanesi di fronte al pubblico di casa contro i poliziotti cremisi: match molto chiuso nella prima frazione, con il piede di Canna a tenere agganciati i suoi alla gara, mentre dall'altra parte il gioco dinamico delapriva le marcature con la meta del Player of the Match Ciardullo. Nella ripresa l'avvicinamento e poi lo strappo, con le tre marcature pesanti mantovane firmate in sequenza da Sauze, Dogliani e Di Chio che scavano il solco decisivo tamponato solo a tempo scaduto dalla marcatura ospite di Chiappini che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Newsinunclick : Il CUS Torino Rugby domenica 2 aprile alle ore 15.00 sarà impegnato in trasferta sul campo del Rugby Rovigo per la… - Luxgraph : Peroni Top10: il CUS Torino Rugby in trasferta a Rovigo - persempre_news : ?? @Federugby #Top10 XV #turno Gli #anticipi del sabato #rugby #rugbygram #rugbypassioneitaliana #rugbyplayers… - PiacenzaseraR : I Lyons #rugby #Piacenza impegnati a Padova nella sfida più dura - Sitav Rugby Lyons torna in campo per la XV giorn… - persempre_news : ?? @Federugby Peroni #Top10 la #finale #scudetto del 28 maggio sarà trasmessa in chiaro su #Rai2 #MarzioInnocenti… -

con ilTop10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi. Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il ...Dopo le beffe delle ultime due sfide diTOP10, i Leoni vogliono regalare ai loro tifosi un'... che ospita ilSondrio, terza in classifica nel Girone Promozione Lombardia di Serie C. I ...... Viadana - Fiamme Oro, match valido per la 16esima giornata delTop10. Se fino a due ... Una corsa non semplice dunque per ilViadana 1970 che incontrerà nel tratto finale del suo percorso 3 ...

Rugby: Peroni Top10, Viadana e Calvisano vincono gli anticipi della ... La Nuova Sardegna

Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 35a Giornata, Basket Serie A (anche su DAZN), Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in It ...Viadana Il ricordo della vittoria della scorsa settimana a Colorno è ancora ben vivo nelle menti di tutti i tifosi gialloneri, ma è il momento di metterlo ...