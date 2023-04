Rubano: “Con noi contro l’estremismo ideologico della Schlein” (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con noi contro l’estremismo ideologico della Schlein”. E’ l’appello rivolto dal deputato e vice coordinatore regionale campano di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, agli amministratori del Sannio e dell’alto casertano, appartenenti all’area moderata del Pd, oggetto degli attacchi di Marco Sarracino. “Il partito democratico sta cambiando pelle. Come possono convivere i rappresentanti centristi del pd – si chiede Rubano – con il massimalismo ideologico e l’estremismo politico della Schlein?” “In vista delle elezioni provinciali del prossimo anno, – conclude il parlamentare – si uniscano a noi per dar voce ad un progetto liberale e centrista, alternativo a quello ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con noi”. E’ l’appello rivolto dal deputato e vice coordinatore regionale campano di Forza Italia, Francesco Maria, agli amministratori del Sannio e dell’alto casertano, appartenenti all’area moderata del Pd, oggetto degli attacchi di Marco Sarracino. “Il partito democratico sta cambiando pelle. Come possono convivere i rappresentanti centristi del pd – si chiede– con il massimalismopolitico?” “In vista delle elezioni provinciali del prossimo anno, – conclude il parlamentare – si uniscano a noi per dar voce ad un progetto liberale e centrista, alternativo a quello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lucar_62 : RT @GiancarloDeRisi: Davvero è finita la pacchia? Intanto #approviamo questa #legge con procedura d'#urgenza. Basta riti e ritardi in comm… - giandomenic45 : RT @GiancarloDeRisi: Davvero è finita la pacchia? Intanto #approviamo questa #legge con procedura d'#urgenza. Basta riti e ritardi in comm… - Michele20600106 : la #juve verrà punita anche dal #uefa per le #ruberie e #impicci fatti negli ultimi anni. Allora da domani tutti ru… - Prima_Vera56 : @sibillino1 @Mario_tix86 @a_meluzzi È comunque una manipolazione di una notizia. Un classico?? Vogliamo parlare di C… - TeppuzF : RT @GiancarloDeRisi: Davvero è finita la pacchia? Intanto #approviamo questa #legge con procedura d'#urgenza. Basta riti e ritardi in comm… -