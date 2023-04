Rottamazione cartelle esattoriali: a breve scade la domanda, come farla ed entro quale data (Di sabato 1 aprile 2023) Con la Rottamazione delle cartelle esattoriali disposta dal governo è possibile ottenere un grande vantaggio economico sui conti che non sono stati ancora saldati. Scopriamo come farla ed entro quando. Questa agevolazione rientra in un pacchetto più ampio di riforme fatto per i cittadini che hanno tributi, tasse e altri sospesi e devono quindi pagare sia il relativo corrispettivo economico che multe e sanzioni aggiuntive. Rottamazione, come funziona (ilovetrading)Tuttavia ci sono dei termini precisi per fare domanda perché ogni tipo di richiesta varia in base al meccanismo a cui si sceglie di aderire. La cosa fondamentale però è verificare sempre con il proprio Comune di residenza l’accettazione della procedura a livello locale. La ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 1 aprile 2023) Con ladelledisposta dal governo è possibile ottenere un grande vantaggio economico sui conti che non sono stati ancora saldati. Scopriamoedquando. Questa agevolazione rientra in un pacchetto più ampio di riforme fatto per i cittadini che hanno tributi, tasse e altri sospesi e devono quindi pagare sia il relativo corrispettivo economico che multe e sanzioni aggiuntive.funziona (ilovetrading)Tuttavia ci sono dei termini precisi per fareperché ogni tipo di richiesta varia in base al meccanismo a cui si sceglie di aderire. La cosa fondamentale però è verificare sempre con il proprio Comune di residenza l’accettazione della procedura a livello locale. La ...

