Roma-Wijnaldum, riscatto complicato: le ultime (Di sabato 1 aprile 2023) Wijnaldum deve convincere la Roma a riscattarlo, il centrocampista olandese in prestito dal Psg ha soltanto poche partite per farlo Wijnaldum deve convincere la Roma a riscattarlo, il centrocampista olandese in prestito dal Psg ha soltanto poche partite per farlo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’infortunio e il poco minutaggio sin qui stanno influendo sul possibile no al riscatto. Dal suo ritorno, però, sta trovando spazio e può essere decisivo nella corsa finale anche in Coppa. Servirebbero 8 milioni per riscattarlo dai parigini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023)deve convincere laa riscattarlo, il centrocampista olandese in prestito dal Psg ha soltanto poche partite per farlodeve convincere laa riscattarlo, il centrocampista olandese in prestito dal Psg ha soltanto poche partite per farlo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’infortunio e il poco minutaggio sin qui stanno influendo sul possibile no al. Dal suo ritorno, però, sta trovando spazio e può essere decisivo nella corsa finale anche in Coppa. Servirebbero 8 milioni per riscattarlo dai parigini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Wijnaldum si gioca il futuro con la #Roma ?? - ProfidiAndrea : ? #Fantacalcio, cinque centrocampisti (più uno) di @SOSFanta per la 28ma giornata ?? Nicolò #Fagioli (Juventus) ?? R… - TuttoASRoma : Wijnaldum, restano 9 settimane per convincere la Roma e gli scettici - Tutto_CalcioNew : #Wijnaldum, in bilico il futuro alla #Roma #tuttocalcionews #calcio - Romagialloross4 : ??? #Wijnaldum, restano 9 settimane per convincere la #ASRoma e gli scettici #CalciomercatoRoma #Calciomercato… -