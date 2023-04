Roma. Si fingono amici, gli occupano casa e lo massacrano di botte: ‘Comandiamo noi’ (Di sabato 1 aprile 2023) Da una parte una coppia sfrattata da un appartamento del Torrino, a Roma, per morosità, dall’altra un uomo di 51 anni solo, che aveva da poco dovuto fare i conti con la perdita dell’amata mamma e del fratello. Tre persone diverse tra di loro, storie e passati che si intrecciano in una realtà fatta di violenze, botte, soprusi. Perché la coppia, quella che era stata mandata via dall’abitazione, ha conosciuto il 51enne e ha cercato di avvicinarsi a lui, con le scuse più banali: ‘Ti aiutiamo noi, ti diamo una mano con la spesa, così non resti solo‘. Ed è in questo modo, facendo leva sulla sua condizione, sulle sue difficoltà e su quella solitudine che pesava, i due sono riusciti a entrare in casa del 51enne. Prima quasi come se fossero badanti, come se dovessero prendersi cura davvero di lui, poi sono diventati un incubo. Loro, le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023) Da una parte una coppia sfrattata da un appartamento del Torrino, a, per morosità, dall’altra un uomo di 51 anni solo, che aveva da poco dovuto fare i conti con la perdita dell’amata mamma e del fratello. Tre persone diverse tra di loro, storie e passati che si intrecciano in una realtà fatta di violenze,, soprusi. Perché la coppia, quella che era stata mandata via dall’abitazione, ha conosciuto il 51enne e ha cercato di avvicinarsi a lui, con le scuse più banali: ‘Ti aiutiamo noi, ti diamo una mano con la spesa, così non resti solo‘. Ed è in questo modo, facendo leva sulla sua condizione, sulle sue difficoltà e su quella solitudine che pesava, i due sono riusciti a entrare indel 51enne. Prima quasi come se fossero badanti, come se dovessero prendersi cura davvero di lui, poi sono diventati un incubo. Loro, le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma. Si fingono amici, gli occupano casa e lo massacrano di botte: ‘Comandiamo noi’ - agata93380963 : @Deb_bu Fingono di stare assieme, ma vivono in due case differenti lui in un bilocale in zona navigli,lei nel attic… -