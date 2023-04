Roma | scoperta discarica sull’argine del Tevere | i rifiuti del campo rom bonificato rischiano di finire in mare FOTO E VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 aprile 2023) Unadidirettamente sulle rive del, a pochi passi dai Parioli. E a poca distanza da un’altraa cielo aperto,appena tra giorni fa. Siamo a qualche centinaio di metri dalla Moschea e da via del Foro Italico. A imbattersi in questo ennesimo scempio è ancora una volta Marco Doria, ex delegato aie all’ambiente del VI Municipio di. Stavolta siamo nel II Municipio, una zona centrale della città, eppure la situazione non cambia molto rispetto alla periferia. Anzi. Forse i danni, in certi punti, sono anche peggiori. Qui, infatti, si cela una montagna diproprio a ridosso dell’argine del fiume. Basta che l’acqua salga per portarsi via l’immondizia e trascinarla fino al. O ...